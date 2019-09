Gegidst bezoek aan archeologisch museum en kerk van Werken Timmy Van Assche

11 september 2019

Op vrijdag 20 september staat er dankzij Toerisme Kortemark om 14 uur een gegidst bezoek op het programma in Werken.

Het Archeologisch Site-Museum geeft een overzicht van alle archeologische vondsten in Groot-Kortemark. Je ontdekt er de resultaten van de plaatselijke opgravingen van de bronstijd tot de middeleeuwen. Zowel de Romeinen, de bewoners van de ‘Hoge Andjoen motte’ als de cisterciënzerinnen van de verdwenen abdij Hemelsdale lieten in de Werkense grond immers veel overblijfselen na, zoals munten, aardewerk en graven. Je brengt ook een bezoek aan de Sint-Martinuskerk, die met de beukenhaag en authentieke rondvormige kruisweg met zeven kapelletjes als landschap is beschermd. In deze kerk is het brandglasraam van Michiel Maertens met de geschiedenis van Werken zeker de moeite waard om te zien. Afspraak in de Vladslostraat 9 in Werken. Deze activiteit is gratis maar je dient vooraf in te schrijven via Webshop Kortemark of telefonisch op 051/56.61.08.