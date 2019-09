Ga met een gids op zwier tijdens Ellekringwandeling Timmy Van Assche

12 september 2019

13u23 0 Kortemark De dienst Toerisme stuurt je op zondag 22 september om 14 uur op pad met een gids langs de Ellekringwandeling.

De oude Kortemarkse wijk Elle toont je enkele mooie aspecten van een gemeente op het platteland zoals de Ieperse Heerweg, de Oude Zeedijk, het Leenbos en de vallei van de Grysperrebeek. Wat deze wandeling zo mooi en karaktervol maakt, zijn de mooie hoeves en de kleine wegels langs het traject. Stevige wandelschoenen en een verrekijker zijn een meerwaarde tijdens deze wandeling. Er wordt gestart aan het hoofdgebouw van de basisschool Elle in de Ieperstraat 47. Deze activiteit is gratis, maar je dient wel vooraf in te schrijven via Webshop Kortemark of telefonisch op 051/56.61.08.