Fietsster (79) omver gereden in Zarren Bart Boterman

12 juli 2019

12u06 0 Kortemark Op de splitsing van de Esenstraat met de Klerkenstraat in Zarren is donderdag rond 16 uur een 79-jarige fietsster aangereden door een auto. De vrouw liep verwondingen aan de heup op.

Slachtoffer M.V. uit Kortemark reed over de Esenstraat toen ze werd aangereden door een wagen die uit de Klerkenstraat kwam. De vrouw kwam hard op de grond terecht en sprak van hevige pijn aan de heup. Een ziekenwagen bracht haar over naar het AZ Delta in Roeselare, waar ze herstelt. De politie deed de nodige vaststellingen. Beide partijen bliezen negatief tijdens een ademtest.