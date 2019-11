Fietser (79) overleden na ongelukkige botsing met motard vlak bij woning van zoon Siebe De Voogt

14u36 6 Kortemark Een 79-jarige fietser uit Kortemark is vrijdagnamiddag overleden na een ongelukkig ongeval vlakbij de woning van z'n zoon. André V. kwam langs een smalle landweg in aanraking met een motard die hem wilde inhalen. Hij overleed uiteindelijk in het ziekenhuis.

Het ongeval speelde zich rond 14 uur af in de Vijfhuishoekstraat in Kortemark, vlakbij de woning van de zoon van het slachtoffer. André V. (79) was met z'n fiets aan het rijden langs de smalle landweg, toen twee motards hem wilden voorbijsteken. Volgens de lokale politie Polder reden ze aan een matige snelheid. “Op het moment dat de eerste motorrijder, een 49-jarige man uit Diksmuide, het slachtoffer wilde inhalen, maakte die een bruuske beweging”, zegt korpschef Johan Geeraert. “De man kwam wellicht op z'n hoofd terecht en werd ter plaatse verzorgd door de hulpdiensten.” André V. werd onder begeleiding van de MUG met zware verwondingen overgebracht naar het AZ Delta in Roeselare. Volgens de politie verkeerde hij op dat moment niet in levensgevaar. Later in de namiddag overleed de fietser alsnog in het ziekenhuis. Het parket van Brugge stelde na zijn overlijden alsnog een verkeersdeskundige aan.