Fiets langs de Mottes in Kortemark en ontdek de geschiedenis van de 12de en 13de eeuw Timmy Van Assche

05 augustus 2019

17u14 0 Kortemark Toerisme Kortemark organiseert op zondag 18 augustus om 14 uur een fietstocht die twee historisch interessante sites aandoet in deelgemeente Werken.

De Hoge Andjoen en Vrouwenhillewal zijn nog 2 bestaande mottes in Kortemark. De Hoge Andjoen, achter de kerk van Werken, is een tweeledige nederzetting die zijn oorsprong vindt in de vroege middeleeuwen. Bij Vrouwenhillewal zijn de omgrachting en de buitenwal zeer goed bewaard gebleven. De site biedt dan ook een zeldzame kijk op het leven in de streek tijdens de twaalfde en dertiende eeuw. Tijdens deze fietstocht zal je de twee sites grondig kunnen ontdekken en krijg je de deskundige uitleg van een erkende archeoloog die de geschiedenis van de sites zal toelichten.

Er wordt gestart aan het landschapsbelevingscentrum Handzamevallei in de Vladslostraat 9 in Werken. Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is wel een must. Dat kan via de webshop van Kortemark of telefonisch op 051/56.61.08.