Festivalzomer aan diggelen: geen Dreambeats, Irie Vibes of Kortemark Zomert Timmy Van Assche

16 april 2020

18u40 2 Kortemark Treurnis troef in Kortemark. Dreambeats, dat je een miniversie van Tomorrowland kan noemen, kan niet plaatsvinden na de nieuwe coronamaatregelen van de federale overheid. Ook het Irie Vibes Roots Festival moet een jaar wachten op een nieuwe editie, net als Kortemark Zomert.

Op zaterdag 27 juni moest het populaire elektronische muziekfestival Dreambeats opnieuw een stuk van domein De Krekemeersen inpalmen. Dit jaar werd het festival uitgebreid met een extra festivaldag op vrijdag 26 juni onder de naam Popmasters. Maar het coronavirus trekt een streep door de feestelijke plannen. “Gelukkig is lang niet al ons werk verloren”, laat Pieter Vanoverschelde van de festivalorganisatie weten.

“De meeste dj’s kunnen voor volgend jaar opnieuw geboekt worden en het grootste voorbereidende werk blijft overeind. Het enige wat verloren is gegaan, zijn drukwerk en online communicatie. Maar dit zullen we zeker te boven komen. De vele verkochte tickets van Dreambeats en Popmasters zijn automatisch geldig voor de volgende editie van 26 juni 2021. Dit gebeurde in samenspraak met het ticketservicebureau. Kortom: we blijven optimistisch voor de toekomst.”

Ook het Irie Vibes Roots Festival, gepland voor 16, 17 en 18 juli, moet geannuleerd worden. “Met veel spijt in het hart, maar ook met grote zin voor verantwoordelijkheid. Het gezondheidsrisico is te groot en de richtlijnen van de overheid zijn duidelijk", laat de festivalorganisatie weten. “Maar prikt alvast 15, 16 en 17 juli 2021 vast in de agenda, want dan staan we er weer - en de fans hopelijk ook - vol hoop, moed en positieve vibes.” Wie al een ticket kocht voor de editie van dit jaar, kan contact opnemen met info@irievibes.be. Eerder ingeschreven medewerkers zullen gecontacteerd worden.

Geen foodtrucks

En ook het lokale foodtruckfestival Kortemark Zomert zal niet plaatsvinden op 10, 11 en 12 juli. Dat heeft de stuurgroep beslist. “De gezondheid van de bezoekers, medewerkers, vrijwilligers en veiligheidsmedewerkers gaat voor op alles. Kortemark Zomert is een belevingsfestival voor jong en oud. Zoals de situatie er nu is, kunnen we de veiligheid niet garanderen.” Er zijn wel al nieuwe data vastgelegd voor volgend jaar, namelijk 9, 10 en 11 juli. Over het zomerse openluchtcafé Bar Lag Gare is nog geen beslissing gevallen.

Kleinschalige initiatieven

“Het siert alle organisatoren dat ze zelf al hun verantwoordelijkheid hebben genomen om een beslissing te nemen. Respect daarvoor. We zullen al deze initiatieven ook in de toekomst blijven steunen vanuit de gemeente", reageert burgemeester Karolien Damman (CD&V). “Het wordt inderdaad een vreemde zomer, maar op dit moment staat de volksgezondheid echt voorop. Samen met de dienst Vrije Tijd worden kleinschalige initiatieven opgestart om toch wat verpozing en ontspanning te kunnen aanbieden. Zo loopt er op onze gemeentelijke Facebookpagina een coronaquiz, maar wordt ook nagedacht over pakweg balkonconcertjes of een speciale radio-uitzending. Welk initiatief er ook mag komen, ze zal steeds de geldende voorschriften met het oog op de gezondheid respecteren.”