Eerste vrouw die straat krijgt in Kortemark is ‘heks’ Pierine Coopmans Timmy Van Assche

01 juli 2020

06u32 0 Kortemark Kortemark krijgt voor het eerst een vrouwelijke straatnaam erbij. Een nog aan te leggen weg in een toekomstige verkaveling krijgt de naam van een vrouw die meer dan vierhonderd jaar geleden werd vervolgd voor hekserij.

Kortemark telt meer dan 170 straatnamen, maar niet één daarvan draagt de naam van een vrouw. Het merendeel daarvan bevat verwijzingen naar al dan niet historische landschappelijke kenmerken, monumenten of nijverheden. Toch zijn er minstens acht straatnamen die een duidelijke verwijzing hebben naar verdienstelijke mannen uit de streek. Desiré Mergaert, Firmin Deprez, Jan Mioen, Jerome Deboutte, Pieter-Maximiliaan De Vloo en nog drie pastoors kregen een straat, namelijk pastoor Blancke, pastoor Delfien Vanhaute en pastoor Denysweg.

Eerherstel

Daar komt straks verandering in. Naar aanleiding van een verkavelingsaanvraag van bouwgroep Hectaar uit Roeselare wordt een nieuwe straat gecreëerd. Die zal aansluiten op de Sacramentstraat. “Om tot deze nieuwe straatnaam te komen, werd advies gevraagd aan de heemkundige kring Crekel Beke en geschiedkundige Peter Bentein. Uit dat advies blijkt dat er geen historische toponiemen of plaatsnamen bestaan die gelinkt zijn aan die specifieke plaats”, licht schepen Rik Waeyaert (CD&V) toe. “Peter Bentein, in naam van de heemkring, stelt dan ook een naam voor die gelinkt is aan onze gemeente. Het voorstel is om een vergeten stuk geschiedenis naar voor te brengen. Specifiek gaat het om de vervolging in 1610 van Pierine Coopmans als heks. Dit zou niet alleen de eerste vrouwenstraatnaam zijn in Kortemark, maar ook een passend eerherstel aan zoveel vrouwen die omwille van hun uiterlijk, gedrag of opvattingen in de zestiende en zeventiende eeuw werden vervolgd.” Over Pierine Coopmans zelf is er weinig bekend. De gemeentelijke cultuurraad steunt dit advies met grote meerderheid en ook de gemeenteraad spreekt zich positief uit.