Dubbele filmvoorstelling in de Beuk op 13 september Timmy Van Assche

04 september 2019

19u20 0 Kortemark De cultuurdienst van Kortemark vertoont op vrijdag 13 september twee films in centrum De Beuk in de Torhoutstraat 9. Om 1 4.30 uur is er ‘The Old Man and the Gun’, om 20.30 uur wordt ‘Burning’ vertoond.

De charmante Forrest Tucker, vertolkt door Robert Redford, is al ruim op pensioengerechtigde leeftijd, maar nog steeds één van de meest succesvolle bankovervallers van de twintigste eeuw. Wanneer hij ook nog de vrouw van zijn dromen ontmoet, lijkt zijn leven compleet. Maar wanneer de jonge detective John Hunt, gespeeld door Casey Affleck, een klopjacht organiseert op Forrest en zijn handlangers, ontstaat er al snel een kat-en-muisspel waarbij zelfs Hunt de charmes van Forrest niet kan weerstaan. Tickets voor de The Old Man and the Gun kosten 2 euro, inclusief drankje.

In Burning werkt Jong-soo parttime als bezorger in Seoul, maar droomt van een schrijverscarrière. Op een dag treft hij Haemi die hij nog kent uit zijn oude buurt. Zij vraagt hem tijdens haar vakantie in Afrika op haar kat te passen. Wanneer Haemi terugkeert, stelt ze Jong-soo voor aan Ben. De mysterieuze jongen die ze in Afrika heeft ontmoet, blijkt een duistere hobby te hebben. Voor deze avondfilm betaal je 4 euro, drankje inbegrepen. De filmvertoningen zijn een samenwerking tussen de cultuurdienst en ouderenadviesraad. Voor 12 euro heb je trouwens een filmabonnement, enkel voor avondfilms. Je betaalt voor drie, maar krijgt er vier. Alle info: webshop.kortemark.be of 051/56.61.08.