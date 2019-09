Drie jongeren komen met schrik vrij bij zware crash Mathias Mariën

06 september 2019

12u26 0 Kortemark Langs de Handzamestraat in Kortemark gebeurde donderdagnacht een zwaar verkeersongeval. Drie jongeren kwamen als bij wonder met de schrik vrij.

De 25-jarige bestuurder verloor om onbekende reden de controle over het stuur en kwam met zijn wagen in de gracht terecht. Uiteindelijk kwam het voertuig pas tot stilstand op z'n dak in een weide. De chauffeur, zijn zus (23) en broer (20) konden zonder noemenswaardige verwondingen uit het wrak stappen.