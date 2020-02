Doodrijder van Charlotte verschijnt binnenkort voor politierechtbank: man zit nog steeds in de cel Siebe De Voogt

14 februari 2020

12u27 0 Kortemark De doodrijder van Charlotte Gysel (18) uit Bovekerke is door de Brugse raadkamer doorverwezen naar de politierechtbank. Het proces kan normaal al binnen een drietal weken van start gaan. Andriy P. blijft nog minstens tot dan in de gevangenis.

Charlotte Gysel overleed op vrijdagavond 27 september toen ze in haar Fiat 500 frontaal werd aangereden door een pick-up in Edewalle, een gehucht bij Kortemark. De studente aan Vives-Hogeschool in Torhout had er net haar shift in een frituur opzitten en was onderweg naar haar vriend. Volgens het parket werd haar auto geraakt toen ze stilstond aan de rode lichten en net wilde vertrekken, omdat het groen werd. De klap was immens zwaar. Charlotte Gysel stierf ter plaatse. De Oekraïense bestuurder van de pick-up werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Andriy P. brak onder meer drie rugwervels en een enkel. De man werd in het ziekenhuis aangehouden door de onderzoeksrechter.

Rolstoel

Andriy P. had bij het ongeval 2,39 promille in het bloed, het equivalent van 11 glazen bier. Hij kwam naar eigen zeggen van een vergadering met zijn collega-arbeiders. Zijn advocaat Frederik Pollet gaf eerder al aan dat zijn cliënt verteerd wordt door schuldgevoelens. Contact met de familie had hij nog niet. P. mocht het ziekenhuis intussen al verlaten, maar zit wel nog steeds in de gevangenis. Hij zit sinds het ongeval in een rolstoel. De Brugse raadkamer besliste vrijdagmorgen om de man door te verwijzen naar de politierechtbank. Het proces gaat normaal binnen een drietal weken van start. De Oekraïner blijft nog minstens tot dan in de cel. Of de zaak meteen gepleit zal worden, valt nog af te wachten.

Voor P. is het alvast niet de eerste keer dat hij in aanraking komt met het gerecht. Op 2 mei kreeg hij in de Brusselse rechtbank al drie maanden rijverbod voor rijden onder invloed en vluchtmisdrijf. Hij zou in 2016 geprobeerd hebben om weg te rijden van een controle in Vilvoorde.