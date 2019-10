Doodrijder van Charlotte (18) aangehouden: man was eerder veroordeeld voor rijden onder invloed Bart Boterman en Siebe De Voogt

02 oktober 2019

12u23 26 Kortemark De man die de 18-jarige Charlotte Gysel uit Koekelare afgelopen vrijdagavond heeft doodgereden, is ondertussen aangehouden. De Oekraïner was al eerder veroordeeld voor rijden onder invloed. Dat bevestigt het parket van Brugge.

Charlotte Gysel overleed toen ze in haar Fiat 500 frontaal werd aangereden door een pick-up in de Koekelarestraat in Edewalle, een gehucht bij Kortemark. Volgens het parket gebeurde dat toen ze stilstond aan de rode lichten en net wilde vertrekken voor het groene licht. De frontale klap - de Oekraïner was aan het spookrijden - was immens zwaar. Charlotte Gysel, die na haar shift in het frituur onderweg was naar haar vriend , stierf ter plaatse. De Oekraïner werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht en ligt daar nog steeds. De man werd dinsdagavond aangehouden door de onderzoeksrechter en wordt bewaakt aan zijn ziekenhuisbed.

Volgens het parket werd de man al eens veroordeeld voor rijden onder invloed. De man heeft geen vast verblijfsadres in België. De aanhouding is, naast het veroorzaken van het dodelijk ongeval onder invloed van alcohol, ook ingegeven door vluchtgevaar. Slachtoffer Charlotte Gysel wordt zaterdag begraven.