Doodrijder Charlotte (18) verschijnt in rolstoel voor rechter: zaak wordt meteen met week uitgesteld Mathias Mariën

04 maart 2020

12u16 0 Kortemark De Oekraïner (38) die in september vorig jaar het ongeval veroorzaakte waarbij Charlotte Gysel uit Bovekerke om het leven kwam, moest zich woensdagochtend verantwoorden voor de politierechtbank. Dat deed hij in een rolstoel. De rechter besloot de zaak meteen met een week uit te stellen.

De 18-jarige Charlotte Gysel kwam op 27 september om het leven toen ze in haar Fiat 500 stond te wachten aan rode lichten in Edewalle bij Kortemark. Ze had er net haar shift in een frituur op zitten. Oekraïner Andriy P. was aan het spookrijden en ramde de Fiat 500. Charlotte Gysel had geen schijn van kans. De veroorzaker, actief als werfleider, had 2,39 promille alcohol in zijn bloed en werd aangehouden. Sindsdien zit hij in de cel. Uit verder onderzoek bleek de man eerder al veroordeeld te zijn voor rijden onder invloed.

Zaak uitgesteld

De beklaagde moest zich in principe woensdagochtend verantwoorden voor de politierechtbank, maar de zaak werd meteen met een week uitgesteld. De Oekraïner was wel persoonlijk aanwezig. Hij werd in een rolstoel de rechtszaal binnengebracht - het resultaat van de verwondingen die de man zelf opliep bij de dodelijke crash. Verklaringen wou hij nog niet afleggen. Alle partijen worden volgende donderdag opnieuw in de rechtszaal verwacht. Dan zal de zaak ten gronde gepleit worden.