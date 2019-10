Doodrijder Charlotte (18) had 2,39 promille alcohol in z’n bloed Siebe De Voogt

04 oktober 2019

11u32 0 Kortemark De doodrijder van Charlotte Gysel (18) uit Bovekerke had afgelopen weekend 2,39 promille in z’n bloed. Dat bevestigt zijn advocaat Frederik Pollet na de zitting van de raadkamer vrijdagmorgen. Die verlengde de aanhouding van zijn cliënt met een maand.

Charlotte Gysel overleed vrijdagavond toen ze in haar Fiat 500 frontaal werd aangereden door een pick-up in Edewalle, een gehucht bij het West-Vlaamse Kortemark. Ze had er net haar shift in een frituur opzitten en was onderweg naar haar vriend. Volgens het parket werd ze frontaal aangereden toen ze stilstond aan de rode lichten en net wilde vertrekken omdat het groen werd. De klap was immens zwaar. Charlotte Gysel stierf ter plaatse. De Oekraïense bestuurder van de pick-up werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. A.P. brak onder meer drie rugwervels en één van z’n enkels. De man werd in het ziekenhuis aangehouden door de onderzoeksrechter.

Hoewel zijn beide benen in het gips zitten, wordt hij volgens zijn advocaat Frederik Pollet permanent bewaakt door twee cipiers. “Mijn cliënt was dan ook niet aanwezig deze morgen op de zitting van de raadkamer”, reageert hij. “Hij wordt wellicht nog deze week geopereerd aan z’n enkel en zal maandenlang aan z’n bed gekluisterd zijn.” A.P. had bij het ongeval 2,39 promille in z’n bloed. Hij kwam naar eigen zeggen van een vergadering met zijn collega-arbeiders. “Mijn cliënt wordt verscheurd door schuldgevoelens. Hij heeft immers zelf twee kinderen, waaronder een zoon van 18. Hij heeft spijt, maar beseft dat dat maar woorden zijn.” De verdediging van de Oekraïner stelde aan de raadkamer voor om hem onder elektronisch toezicht te plaatsen, maar daar werd door de zwaarwichtigheid van de feiten niet op ingegaan. A.P. blijft bijgevolg een maand langer in de cel.

Het is niet de eerste keer dat hij in aanmerking komt met het gerecht. Op 2 mei kreeg hij in de Brusselse rechtbank al drie maanden rijverbod voor rijden onder invloed en vluchtmisdrijf. Hij zou in 2016 geprobeerd hebben om weg te rijden van een controle in Vilvoorde.