Doodrijder botste dronken en aan 110 à 125 km per uur frontaal op wagen van Charlotte (18): “Hij was een moordwapen op de weg” Mathias Mariën

12 maart 2020

10u35 206 Kortemark Het Openbaar Ministerie heeft zwaar uitgehaald naar de man die het dodelijk ongeval veroorzaakte, waarbij Charlotte Gysel (18) om het leven kwam. Pick-upbestuurder Andriy P. (38) botste met een snelheid van 110 à 125 kilometer per uur frontaal op de wagen van de jonge vrouw. “Hij was een moordwapen op de weg”, stellen de ouders van Charlotte. P. riskeert vijf jaar cel.

Charlotte Gysel uit Bovekerke bij Koekelare was op 27 september vorig jaar op weg naar haar vriend na een avond werken. Toen ze in haar Fiat 500 stond te wachten aan rode lichten in Edewalle en opnieuw vertrok, liep het fout. Andriy P. kwam met een hoge snelheid aan en reed frontaal tegen de wagen van Charlotte. Hij was op dat ogenblik al enige tijd aan het spookrijden. De gevolgen waren dramatisch. Het voertuig waarin de jonge vrouw zat, werd weggeslingerd en ze overleed ter plaatse. De man had op het ogenblik van de crash maar liefst 2,39 promille, of zo’n tien glazen alcohol, in zijn bloed. In het verleden werd de dertiger al vier keer veroordeeld voor dronken rijden.

Geen enkele les getrokken

De beklaagde verscheen donderdagochtend in een rolstoel voor de Brugse politierechtbank en kreeg er de volle laag van het Openbaar Ministerie. “Ondanks zijn eerdere veroordelingen heeft de man schijnbaar geen enkele les getrokken”, sprak de procureur.

Op camerabeelden is de impact van het ongeval duidelijk te zien. Je wordt er stil van, om bij te huilen Procureur in Brugse politierechtbank

“Op camerabeelden is de impact van het ongeval duidelijk te zien. Je wordt er stil van, om bij te huilen. De beklaagde was aan het spookrijden met 110 à 125 per uur op een plaats waar 50 is toegelaten. Een echte monstersnelheid. Bovendien is er weinig schuldinzicht aanwezig bij de man. Het is bijzonder triest dat hij opnieuw stuur nam in dronken toestand. Ik vraag dan ook een heel strenge straf en vorder een celstraf van 5 jaar, een rijverbod van 5 jaar en 3 jaar alcoholslot.”

Lege plaats aan tafel

De ouders van Charlotte kwamen, samen met vrienden en familieleden, naar de rechtbank. “Die mensen kunnen geen tweede kans meer krijgen. Zij kregen meteen na het ongeval levenslang. De kamer van Charlotte blijft voor altijd leeg, net zoals haar plaats aan tafel. Hun dochter was een liefdevolle, sociale en levenslustige jongedame”, pleitte hun advocaat. “Het is voor ons belangrijk dat door de rechtbank een voldoende krachtig signaal wordt gegeven. In welke mate moeten we mensen die blijven dezelfde fouten maken een zoveelste kans geven?”

Welke straf moet je geven? Dat weten wij niet. We willen vooral tonen aan de maatschappij wat je kan veroorzaken als je dronken achter het stuur kruipt Moeder van Charlotte Gysel

De beklaagde herinnert zich weinig over het ongeval zelf, zo vertelde zijn advocaat. “Ook waarom hij die avond nog achter het stuur is gekropen, weet hij niet meer. Een van de mogelijkheden is wel dat mijn cliënt in slaap viel, met zijn gewicht op de gaspedaal viel en daarom plots aan zo een hoge snelheid reed”, klonk het pleidooi. Over de feiten en verantwoordelijkheid was evenwel geen enkele betwisting.

Moordwapen

De ouders van Charlotte Gysel namen kort het woord. “We willen nogmaals benadrukken dat alcohol en rijden echt niet samen gaan”, sprak de moeder. “Welke straf moet je geven? Dat weten wij niet. We willen vooral tonen aan de maatschappij wat je kan veroorzaken als je dronken achter het stuur kruipt. We zijn onze dochter kwijt. Dat doet heel veel pijn. In onze ogen was hij een moordwapen op de weg.”

De man kreeg van de politierechter als laatste het woord en verklaarde dat het hem spijt. “Voor mij is het heel moeilijk om vandaag iets te zeggen. Ik geef alles toe en weet dat ik in fout was. Dat een jong meisje dood is. Ik besef wat ik gedaan heb”, aldus Andriy P., die meteen nadien wel de wenkbrauwen in de zaal deed fronsen. “Eigenlijk had ik die avond niet zoveel gedronken”, sprak hij nog. Iets wat op weinig begrip kon rekenen van de aanwezigen.

De politierechter doet uitspraak op 20 maart.