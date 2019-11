Dit is het verhaal achter het nieuwe logo en bijhorende slagzin voor onze gemeente Timmy Van Assche

20u00 0 Kortemark ‘Kortemark, op jouw ritme’. Zo klinkt de nieuwe baseline van de gemeente. Daar hoort ook een volledig nieuw, hedendaags logo bij. Groen en blauw zijn daarbij de hoofdkleuren, een hart werd op zijn zijkant gekanteld en vormt zo de letter ‘K’.

Aan het logo gingen enkele brainstormsessies vooraf, onder leiding van het bureau New Days dat na een selectieprocedure deze opdracht toegewezen kreeg. “Het managementteam en het gemeentebestuur wisselden van gedachten over de belangrijkste eigenschappen en waarden van onze gemeente. Een gezellig, gemoedelijk dorp in het groen, centraal in West-Vlaanderen, met een rijk en bloeiend verenigingsleven waar men het hart op de juiste plaats heeft, maar ook met ondernemers en durvers die vooruit willen: daar was iedereen het al snel over eens”, geeft burgemeester Karolien Damman (CD&V) mee.

Groen-blauw hart

De vele weilanden, de Broeken, het speelbos in Edewalle en nog vele andere leuke plekjes, worden weerspiegeld in de groene kleur. Het blauw symboliseert dan weer de aanwezigheid van het water in de gemeente: de Krekebeek, de Handzamevaart, de Krekemeersen en de bezinkingsputten achter het gemeentehuis. “Dat Kortemark centraal in de provincie ligt, wilden we ook graag uitspelen. En dan kom je al snel uit bij een kloppend hart. Omdat we een gemeente willen zijn die haar hart laat spreken, maar ook omdat we merken dat de bevolking en het lokale verenigingsleven zeker ook dat hart op de juiste plaats hebben. Alle sociaal bewogen verenigingen opsommen zou ons te ver leiden, maar de monsterbedragen die Kortemark Komt Op Tegen Kanker via tal van initiatieven inzamelt voor het goeie doel, die spreken alvast boekdelen”, laat Damman nog weten.

Op jouw ritme

Elk hart heeft zijn eigen hartslag: een ‘sporthart’ klopt trager dan een gewoon hart. “Net zoals ook elke mens zijn eigen tempo en zijn eigen ritme heeft. Kortemark wil paraat staan voor iedereen, op het ritme van elke individuele burger dus. Snel voor wie graag vaart wil maken met zijn onderneming, zijn club of zijn vereniging, langzaam voor wie het iets moeilijker heeft en gediend is met geduld, begrip en een leidende hand.”