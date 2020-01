Discussie over foute belastingbrieven: “Slechts 100 terugbetalingen moeten uitvoeren op 27.500 brieven” Timmy Van Assche

06u53 0 Kortemark In de gemeenteraad werd maar liefst 45 minuten discussie gevoerd over foutief afgeleverde gemeentelijke belastingbrieven. Volgens oppositiepartijen Content en N-VA moet de gemeente inwoners nog meer wijzen op het recht om een terugbetaling aan te vragen. “Maar dit doen we al vele jaren. Van de 27.500 verstuurde belastingbrieven de afgelopen jaren, hebben we amper een honderdtal terugbetalingen moeten doen”, stelt burgemeester Karolien Damman (CD&V).

Mark Pollentier (N-VA) en Tim Deweerdt (Content) kaartten op de gemeenteraad aan dat bij verschillende inwoners een belastingbrief in de bus is beland waarbij onterecht een hogere algemene personenbelasting wordt aangerekend. Het gaat om inwoners die bijvoorbeeld met vervroegd pensioen zijn of alleenstaande ouders die worden gevraagd om 150 euro in plaats van 75 euro te betalen. “Missen is menselijk, en alle begrip daarvoor, maar wat als inwoners dit niet hebben opgemerkt en gewoon betalen?”, vraagt oppositieraadslid Deweerdt zich af. Aan de basis van de foute belastingbrieven ligt een softwarefout in het computerprogramma dat de gegevens verwerkt. Nog een oorzaak is dat de bevoegde diensten soms geen weet hebben van bijvoorbeeld een inwoner die op vervroegd pensioen trekt. “Gezinnen waren vaak onvoldoende op de hoogte dat vervroegde pensionering diende gemeld te worden aan de gemeentelijke diensten om recht te hebben op een lager tarief.” Wie in het verleden te veel betaalde, kan tot vijf jaar terug in de tijd een terugbetaling van de gemeente aanvragen. “Maar niet iedereen is van dat recht op de hoogte”, claimen Deweerdt en Pollentier.

Sodom en Gomorra

Burgemeester Karolien Damman (CD&V), bevoegd voor financiën, wil de puntjes op de i zetten. “Als er per ongeluk een foutief belastingtarief wordt aangerekend, dan mogen inwoners dat steeds melden. Mits het voorleggen van een geldig bewijs zullen we altijd een terugbetaling uitvoeren. Kijk, onze databank kan onmogelijk weten wie al dan niet op vervroegd pensioen is. Wij mogen die gegevens ook niet opvragen omwille van de privacy. Inwoners moeten dit ons zelf laten weten. Anderzijds werken onze dienst met een nieuw softwarepakket dat niet vlekkeloos heeft gewerkt. Daardoor viel de brief ofwel twee keer ofwel met een foute code in de bus. Ik wil even benadrukken dat onze financiële dienst haar uiterste best doet om de fouten recht te trekken en onze medewerkers prima werk leveren. De oppositie laat hier uitschijnen dat dit hier Sodom en Gomorra is, en dat Kortemark lukraak belastingen uitschrijft. Dat is niet zo. Van de 27.500 verstuurde belastingbrieven de afgelopen jaren, moesten we slechts een honderdtal terugbetalingen uitvoeren, goed voor amper 0,36 procent. Het recht op terugbetaling staat duidelijk op de keerzijde van de brief en op de gemeentelijke website.”