Dienst Toerisme zet netwerk van ‘trage wegen’ in de kijker Timmy Van Assche

29 september 2020

18u41 1 Kortemark Sinds kort prijken nieuwe bordjes bij de trage wegen en buurtwegels in Kortemark. Vanuit de dienst Toerisme werden nu ook drie wandelingen uitgestippeld. Het grote publiek kan die gaan ontdekken tijdens de ‘Dag van de Trage Weg’. Mispak je niet aan de titel van het evenement, want de activiteit duurt een heel weekend op 17 en 18 oktober.

De verschillende deelgemeenten van Kortemark zijn tientallen buurtwegels en trage wegen rijk: tussen de velden en weilanden, als veilige verbinding in een verkaveling of evenwijdig met een beekje. Zo is er de Kleine Cortemarckhellestraat, Haessackwegel of Herenakkerweg. Geoefende wandelaars en doorgewinterde mountainbikers kennen ze wel, maar voor de doorsnee inwoner zijn het vaak nog onbekende pareltjes.

Drie tochten

“Met het plaatsen van de bordjes kwam spontaan ook de vraag van recreanten naar een uitgestippeld parcours. Wel, naar aanleiding van de ‘Dag van de Trage Weg’ werden niet minder dan drie wandelroutes ineens in kaart gebracht, die grotendeels langs trage wegen slingeren”, zegt Hilde Dewilde van de dienst Toerisme. “Twee daarvan starten aan het gemeentehuis van Kortemark en gaan daarna elk een andere richting uit. Ze zijn elk ongeveer 8,5 kilometer lang. Een derde route start bij het landschapsbelevingscentrum achter jeugdhuis De Zunne in Werken en is 6,5 kilometer lang.”

Gratis

De wandeltochten zijn gratis en iedereen beslist zelf wanneer hij of zij de route start. Van elke route wordt een QR-code beschikbaar gesteld, die doorlinkt naar een plannetje op RouteYou. “Die codes komen op Facebook en op de gemeentelijke website. Wie het liever op de traditionele manier heeft, zal een papieren versie van de routes kunnen verkrijgen aan de infobox aan de gevel van de bibliotheek van Kortemark of kan die afprinten van de gemeentewebsite”, aldus nog Dewilde.

Tijdens het weekend van de ‘Dag van de Trage Weg’ op zaterdag 17 en zondag 18 oktober staan er opvallende ‘selfieborden’ langs het parcours. Wie er voorbij komt, kan een selfie maken en die delen op de Facebookpagina van Toerisme Kortemark.