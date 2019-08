Design en workshop kleuren Open Monumentendag in Handzame Timmy Van Assche

27 augustus 2019

19u57 0 Kortemark Open Monumentendag strijkt op z ondag 8 september tussen 10 en 18 uur neer in de Kortemarkse deelgemeente Handzame.

In de Sint-Hadrianuskerk kun je een unieke collectie designobjecten ontdekken. In samenwerking met het Designmuseum van Gent zal de collectie in relatie tot haar religieuze omgeving tentoongesteld worden. Daarnaast zullen kinderen vanaf 6 jaar een workshop door Mooss kunnen volgen, waarbij nutteloze, oude voorwerpen omgetoverd worden tot een nieuw design. Ook de ietwat ouderen zullen hun handen uit de mouwen kunnen steken, want Ofelie en Kathy van Pottenbakkerij ‘Thee en ’t ander’ komen naar Handzame om te tonen hoe je functioneel keramiek maakt. Kortom: workshops upcycling voor kinderen, initiaties ‘functioneel keramiek’ voor volwassen en een prachtige designcollectie om te bewonderen. Meer info: cultuur@kortemark.be.