Denk mee na over de werking van de Kortemarkse bib



Timmy Van Assche

11 september 2019

23u26 0 Kortemark Op maandag 16 september zet de bibliotheek om 19.30 uur haar deuren open voor haar gebruikers . Iedereen is welkom op deze eerste open bibliotheekavond om mee te denken over de bibliotheek van Kortemark.

“Want weet elk lid van de bibliotheek wat er achter de schermen zoal gebeurt? Welke collecties we bewust kiezen of niet kiezen? Welke activiteiten we allemaal organiseren? Wat er allemaal bij komt kijken om een boek, cd, dvd of spelletje uit te lenen? Je krijgt er niet alleen extra achtergrondinformatie over de werking en de gemaakte keuzes in het beleid van de bib. Tegelijk kan je vragen stellen of voorstellen doen”, zegt bibliothecaris Elke Vandewalle. “Onze bibliotheek streeft er immers naar zo goed mogelijk te voldoen aan de wensen van onze gebruikers en bepaalde keuzes samen met het te kunnen maken.” Meer info en inschrijven kan via 051/56.88.27 of bibliotheek@kortemark.be.