Definitief: ‘t Hogeschooltje van Werken sluit eind dit schooljaar de deuren Timmy Van Assche

08 oktober 2019

09u02 3 Kortemark De beslissing is gevallen: de lagere school van Werken zal eind dit schooljaar de deuren sluiten. In het kleuter zitten er op dit moment tien leerlingen, in het lager amper zeventien kinderen: te weinig om het wettelijke minimum te halen. “Het moet werkbaar blijven, hé. We zitten nu al in een zogenaamd genadejaar, een oplossing hangt niet in de lucht", reageert directeur Patrick Bekaert.

In totaal volgen 27 leerlingen les in de school in de Hogestraat: tien in het kleuter en zeventien in het lager. “Eigenlijk moeten we tegen februari 2020 zestien kleuters tellen, maar dat zal niet lukken”, duidt Bekaert. “Op dit moment tellen we zeventien kinderen in het lager, wat voldoende zou zijn. Maar ons zesde jaar, dat nu zes leerlingen telt, zal straks afscheid nemen van onze school en halen we het minimum van zestien kinderen ook hier niet. In totaal moeten we wettelijk minstens veertig kinderen tellen, maar daar komen we dus niet aan.”

“Nu al zitten we in een zogenaamd ‘genadejaar’ of overgangsjaar. We zouden in theorie een tweede genadejaar kunnen aanvragen, maar dat heeft helaas geen enkele zin. Er is geen oplossing in zicht opdat we plots aan veertig leerlingen zullen komen. De beslissing is ook al aan de ouder meegedeeld. Ja, een dorpsschool heeft inderdaad veel charme, maar het moet wel leef- en werkbaar blijven, hé. Ik hoop nu dat we het laatste schooljaar rustig kunnen afsluiten en in schoonheid kunnen eindigen.” ‘t Hogeschooltje maakt deel uit van Vrije Basisschool Diksmuide, dat in totaal vier afdelingen telt. Bekaert verwijst naar de nabijheid van basisscholen in Vladslo, Zarren, Esen, Kortemark, Handzame en Bovekerke. Voor het leerkrachtenteam van zes personen wordt een oplossing gezocht. Enkele leerkrachten zijn namelijk benoemd.