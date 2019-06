Dancefestival Dreambeats maakt zich op voor nieuwe topeditie: 5.000 feestvierders verwacht in domein Krekemeersen Timmy Van Assche

20 juni 2019

16u39 4 Kortemark Op zaterdag 6 juli palmt Dreambeats opnieuw domein Krekemeersen in voor haar zesde editie. De voorverkoop loopt alvast als een trein, want er zijn nog slechts een paar honderd tickets verkrijgbaar. “We willen niet té groot worden: het moet leuk en leefbaar blijven.”

Dreambeats is al jaren een vaste waarde op de festivalkalender. De eerste editie in 2014 lokte nog 1.500 bezoekers en vond plaats op een eilandje in het natuurdomein. Het jaar erop verdubbelde het aantal bezoekers. En net als vorig jaar worden ook dit keer maar liefst 5.000 feestneuzen verwacht in de Krekemeersen, ter hoogte van de Lichterveldestraat 4. “Het succesrecept van ons festival? Daarvoor moeten we eigenlijk terug naar het ontstaan. We wilden destijds een leuk feest organiseren om mensen terug bij elkaar te brengen. En dat is tot op vandaag ons uitgangspunt. Ons festival is 18-plus en mikt dus op een iets ouder publiek. We zouden in theorie nog kunnen groeien, maar het moet leuk en leefbaar blijven. Die persoonlijke sfeer en aanpak is voor ons heel belangrijk. Zo stellen we service absoluut voorop, bijvoorbeeld aan de bar. Lange wachtrijen heb je hier niet. Zelfs onze brouwer Inbev erkent onze goeie service”, zeggen Sandy Declerck, Willem Deseure, Pieter Vanoverschelde, Robin Vansevenant, Gert-Jan Andries en Gil Stuijk.

Cocktails, topchef en goeie beats

De opbouw van het podium is zachtjes aan al begonnen. Waar mogen de festivalgangers zich aan verwachten? “Met Jef Berben komt één van de beste mixologisten ter wereld cocktails shaken. En topchef Wim Casteleyn, bekend van bij de Rode Duivels, komt hier zijn kookkunsten vertonen. Ook het podium steken we in een nieuw en sfeervol jasje – elk jaar pakken we uit met een nieuwe ‘stage’. Nee, we gaan nog niet te veel verklappen, maar onze affiches verraden al veel. Denk maar aan de sfeer zoals in Ibiza”, knipogen de organisatoren. “Onze vuurwerkshow wordt vervangen door een laserspektakel om middernacht, compleet met klank en beeld. Als je deze spectaculaire show zal zien, gaat niemand nog aan vuurwerk denken.” Maar natuurlijk draait Dreambeats rond muziek. Op de affiche staan kleppers als DiMaro, Dr. Lektroluv, Yves V, Mark with a K, MC Chucky, Yves Deruyter en Bonzai All Stars. “Met onze complete line-up verwennen we de liefhebbers van techno, edm en zelfs retro.”

Praktisch

De festivaldeuren openen zaterdag 6 juli om 14 uur en de laatste muzieknoten schalmen om 4 uur door de boxen. Tickets kosten 40 euro, vip-kaarten 150 euro. Op zo’n 500 kaartjes na is Dreambeats al volledig uitverkocht. Alle info: dreambeats.be.