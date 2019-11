Daar zijn de Kortemarkse Zwembaddagen weer: drie dagen fun in zwembad De Flipper Timmy Van Assche

07 november 2019

13u00 0 Kortemark In het kader van de Kortemarkse Zwembaddagen, van vrijdag 22 tot zondag 24 november, organiseren de dienst Vrije tijd en zwemclub Korf enkele activiteiten in het gemeentelijk zwembad De Flipper in de Handzamestraat 20.

Op vrijdagavond 22 november is er ‘Jaws @ The Pool’, waarbij de legendarische film over de bloeddorstige haai wordt vertoond aan de badende en dobberende gasten. De deuren openen om 19.45 uur, de film start om 20.30 uur. Alle zwemkledij, propere (!) onesies en/of verkleedkledij zijn eenmalig toegelaten in het zwembad, schoeisel uiteraard niet. Breng wel gerust je eigen opblaasbare elementen mee om op te drijven in het zwembad.

De aanwezigen zijn minstens 12 jaar oud, deelnemen kost 2 euro per persoon. Voor iedere ingeschrevene is er één gratis consumptie. Inschrijven via https://webshop.kortemark.be of -telefonisch op 051/56.61.08. Indien nog niet volzet, kan er ook op de dag zelf nog aan de deur ingeschreven worden.

Op zaterdag 23 november is er van 14 tot 18 uur jeugdzwemmen. Speciaal voor de jeugd(verenigingen) wordt het zwembad opengehouden op zaterdagnamiddag. Van 14 tot 16 uur is De Flipper voorbehouden voor de jeugdverenigingen, vanaf 16 uur en tot 18 uur zijn ook alle andere jongeren welkom. Om het nog wat plezanter te maken, zullen er heel wat speeldolfijnen te water worden gelaten. De toegang is volledig gratis.

De Kortemarkse zwemmarathon staat dan weer gepland voor zondag 24 november. Alle scholen, sport- en andere verenigingen, jeugdbewegingen en -clubs én ook losse groepen zijn van 8 tot 18 uur van harte welkom om deze uitdaging in een sportieve sfeer aan te gaan. Wie zwemt de grootste afstand bijeen gedurende 55 minuten? Het klassement wordt opgemaakt in twee categorieën: scholen en verenigingen/groepen. Voor elke deelnemer is er een gratis aandenken. Ploegen kunnen zich tot ten laatste 15 november inschrijven voor dit gratis evenement via zwemmarathon@korf.be of telefonisch op 0473/99.76.17. Supporters zijn uiteraard ook welkom om hun favoriete team te komen aanmoedigen.