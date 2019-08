Cultuurraad gaat op zoek naar kandidaten Timmy Van Assche

26 augustus 2019

17u52 0 Kortemark De Cultuurraad van Kortemark is naarstig op zoek naar kandidaten. Wie zich geroepen voelt, heeft nog tot eind september de tijd om zich kandidaat te stellen.

Leden van een lokale culturele vereniging, specialisten in beeldende of podiumkunsten, erfgoed of literatuur) of geëngageerde cultuurliefhebbers mogen zich aangesproken voelen door de oproep. “We maken een onderscheid tussen afgevaardigden en deskundigen. Afgevaardigden zijn verbonden aan een vereniging, deskundigen zijn individuen die niet verbonden zijn aan een vereniging, maar wel deel willen uitmaken van de cultuurraad vanuit een bepaalde expertise”, laat de gemeente weten. “De afgevaardigden van de culturele organisaties worden aangeduid door de betrokken vereniging, organisatie, instelling of dienst.” Kandidaten moeten minstens 18 jaar oud zijn, geen lid zijn van de gemeenteraad, cultureel actief zijn of niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen. Kandidaturen mogen met vermelding van contactgegevens en motivatie opgestuurd worden naar cultuur@kortemark.be en dit voor 27 september.