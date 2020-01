Corvette boort zich onder kar van tractor, bestuurder loopt hoofdwonde op Bart Boterman

22 januari 2020

10u28 0 Kortemark Langs de Staatsbaan in Kortemark is woensdagochtend een Corvette met zijn neus onder de kar van een tractor terechtgekomen. Dat gebeurde tijdens een fout gelopen inhaalmanoeuvre. De bestuurder van de Corvette werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeval gebeurde iets voor 9 uur ter hoogte van tankstation Desimpel. De Chevrolet Corvette, een oldtimer, zou de tractor inhalen maar begon achteraan te slippen. De wagen boorde zich onder de kar van de rijdende tractor en kwam met de neus geklemd te zitten. De oldtimer werd nog enkele meters meegesleurd, maar de tractorbestuurder had snel door dat er iets fout was en stopte vrijwel meteen.

De bestuurder van de Corvette stapte zelf vervolgens zelf uit zijn wagen maar liep een hoofdwonde op. Hij werd naar het AZ Delta in Roeselare overgebracht met de ziekenwagen. Door het ongeval was er veel hinder op de Staatsbaan, gezien de ochtendspits. Het verkeer in de richting van Lichtervelde kon zich begeven over de parking van het tankstation. De politie deed de nodige vaststellingen, de brandweer zorgde voor signalisatie en een takeldienst sleepte de Corvette, die ernstig beschadigd is, weg.