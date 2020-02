Christianne (78) ontsnapt aan dood nadat bestelwagen slaapkamer binnenrijdt: “Ik was pas vijf minuten eerder opgestaan” Mathias Mariën

01 februari 2020

15u45 2 Kortemark “Ik heb ‘chance’ gehad, hé. Als ik een paar minuten later was opgestaan, was het véél slechter geweest.” Christianne Hoet (78) beseft als geen ander dat ze zaterdagochtend aan de dood is ontsnapt toen een bestelwagen haar slaapkamer binnenreed. De bejaarde vrouw was luttele ogenblikken voordien opgestaan omdat ze niet meer kon slapen. In normale omstandigheden zou ze nog altijd in haar bed gelegen hebben. “Schrik? Neen, dat heb ik niet. Het is al de tweede keer dat ze in mijn huis rijden", zegt Christianne.

Een gapend gat, dichtgetimmerd met houten planken. Dat uitzicht heeft Christianne vanuit haar slaapkamer sinds zaterdagochtend. Omstreeks 7.15 uur reed een zware bestelwagen de kamer binnen na een aanrijding op het kruispunt van de Steenstraat en Vladslostraat in Kortemark. De 29-jarige bestuurder - die voorrang had - probeerde nog te remmen, maar reed toch pardoes het huis van Christianne binnen. De 78-jarige vrouw zat op dat moment in de badkamer en hoorde een enorme knal. “Ik dacht: hier is weer een wreed accident gebeurd op het kruispunt", getuigt de zeventiger. “Weet je, eerst durfde ik niet gaan kijken. Laat staan dat ik wist dat iemand mijn slaapkamer was binnengereden ... Pas toen ik de slaapkamerdeur opentrok en die bestelwagen zag staan, wist ik wat er was gebeurd.”

Aan ergste ontsnapt

De vrouw raakte in paniek en begon in het rond te roepen. De ravage aan haar woning was dan ook enorm. De bestelwagen boorde zich door de gevel, waardoor een groot stuk muur op het bed van Christianne viel. Hetzelfde bed waar ze vijf minuten voordien nog in lag te slapen. Tal van brokstukken vlogen in het rond en alles in de kamer is vernield. “Ik heb veel ‘chanche’ gehad en heb een goede engelbewaarder”, getuigt de 78-jarige vrouw terwijl ze de schade toont. “Kijk, die muur is op het achterste deel van mijn bed gevallen. De kamer ligt vol puin. Als ik een paar minuten later was opgestaan, was het wellicht véél slechter afgelopen." De brandweer kwam ter plaatse om het gat dicht te maken en de woning te stabiliseren. Van echt instortingsgevaar bleek uiteindelijk geen sprake. Al was er wel heel wat moeite nodig om de bestelwagen, die vast zat in het huis, weg te takelen. Opvallend genoeg is het zware ongeval geen grote verrassing voor Christianne. “Het is hier echt een héél gevaarlijk kruispunt. Hier zijn al tal van ongevallen gebeurd. Tien jaar geleden is er trouwens ook al eens een wagen binnengereden in ons toilet.”

Geen schrik

Hoewel ze nipt aan een drama ontsnapte, denkt de bewoonster er niet aan om te verhuizen. “In mijn slaapkamer zal ik een tijdje niet kunnen slapen, maar ondertussen plaatste ik al een bed in een andere kamer. Neen, een schrik heb ik zeker niet opgelopen. Het belangrijkste is dat er geen gewonden zijn gevallen”, besluit Christianne Hoet met een positieve noot.