CD&V wijst Anneleen Vanoost aan als nieuwe voorzitter Timmy Van Assche

04 februari 2020

17u02 1 Kortemark De lokale afdeling van CD&V heeft een nieuwe voorzitter aangeduid. Anneleen Vanoost volgt Dirk Verhaeghe op, die de functie zeven jaar lang heeft uitgeoefend.

Naast Vanoost was ook Geert Vandermeersch kandidaat. Finaal wezen de partijleden de 42-jarige Anneleen Vanoost uit deelgemeente Handzame aan als nieuwe afdelingsvoorzitter. “Ik sloot me in 2017 aan bij CD&V, toen ik werd gevraagd om op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te staan”, legt Vanoost uit. “Ik heb altijd al een grote interesse in politiek gehad en volg de gemeenteraad op de voet. Bovendien ben ik ook actief in het Kortemarkse verenigingsleven, zoals het oudercomité van basisschool De Linde, het feestcomité en de KVLV. Kijk, het is mijn taak als voorzitter om onze partij voor te bereiden op de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Want politiek, dat stopt niet, hé. Het is de bedoeling om met een knappe groep van verschillende achtergronden en leeftijden iets moois neer te zetten.” Annelaan Vanoost is actief als teamcoördinator bij Oranje, een vzw in Brugge die zich inzet voor personen met een beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.