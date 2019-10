Café ‘De Frak’ moet mantelzorgers ondersteunen: “Ze komen vaak in sociaal isolement terecht” Timmy Van Assche

16 oktober 2019

06u53 0 Kortemark Op maandag 21 oktober vindt in Kortemark de eerste editie van het mantelzorgcafé ‘De Frak’ plaats. Het café richt zich specifiek op mantelzorgers, mensen die op regelmatige basis onbetaald zorgen voor een hulpbehoevend familielid, kennis of buur. De initiatiefnemers van het project zijn Sociaal Huis Kortemark, sociaal innovatiebureau !DROPS en het lokaal o pvangsinitiatief De Wimperlinde. Ook Kom op tegen Kanker steunt het initiatief.

Momenteel telt Vlaanderen meer dan 600.000 mantelzorgers. En mantelzorger zijn, is best zwaar. “Ze lopen een verhoogd risico om depressieve gevoelens te ontwikkelen. Dat komt door de aard en de intensiteit van hun werk. Om dezelfde reden komen ze ook vaker in sociaal isolement terecht”, laten de initiatiefnemers weten. “In het verleden gaven mantelzorgers aan dat ze in de ondersteuning van hun zorgtaak vooral moeilijkheden ervaren bij het vinden van lotgenoten, toegankelijke informatie, psychosociale ondersteuning en kortstondige vervanging.” Daarom startte !DROPS in samenwerking met lokale zorgorganisaties een traject op om mantelzorgers meer te ondersteunen.

Sociaal Huis als regisseur

“Via sessies hebben we samen met mantelzorgers gebrainstormd en hebben we ervaringen uitgewisseld. Het uiteindelijke doel was om de mantelzorgers zelf concrete oplossingen te laten uitwerken die hen beter ondersteunen. Met het concept van de ‘mantelzorghub’ wil we een lokale structuur uitbouwen die het thema mantelzorg aanpakt en breder trekt om nog meer mantelzorgers te bereiken en te helpen. Het nieuwe mantelzorgcafé vormt de basis van een nieuw netwerk van zowel mantelzorgers als zorgprofessionals met het Sociaal Huis Kortemark als regisseur.”

Echt praatcafé

Een van de eerste stappen is de organisatie van maandelijkse praatcafés onder de naam ‘De Frak’. Daar komen mantelzorgers samen om tips en tricks uit te wisselen, hun verhaal te doen of gewoon even te ontspannen. Ook actuele thema’s die leven bij de mantelzorgers, zoals aandacht voor meer zelfzorg, opvang en psychologische ondersteuning, worden onder begeleiding van een spreker of expert besproken. Daarnaast worden ook ontspannende activiteiten georganiseerd waar alle mantelzorgers, jong of oud, met elke achtergrond van harte welkom zijn. ‘De Frak’ is er elke derde maandag van de maand in het lokaal dienstencentrum De Wimperlinde – met uitzondering van 21 oktober waarbij ‘De Frak’ neerstrijkt in De Beuk en 18 november in De Gildezaal in Handzame. Deelname is gratis. Contact en inschrijvingen gebeuren via 051/57.55.72 of via sigrid.depinois@kortemark.be en www.mantelzorghub.be.

Het programma ziet er als volgt uit:

- 21/10: Feestelijke opening van het mantelzorgcafé en toelichting tegemoetkomingen en opvangmogelijkheden

- 18/11: EHBO voor mantelzorgers

- 16/12: Zelfzorg en veerkracht

- 20/01/2020: Nieuwjaarsreceptie

- 17/02/2020: Verlies en rouw bij mantelzorgers

- 16/03/2020: Lachsessie