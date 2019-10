Buurtbewoners eisen met petitie “een oplossing voor de sluiting van zwembad de Flipper” Timmy Van Assche Sam Vanacker

12 oktober 2019

14u19 0 Kortemark De beslissing om zwembad de Flipper in 2021 te sluiten, stuit bij sommige inwoners op onbegrip. Een petitie moet het gemeentebestuur “aansporen tot het vinden van een oplossing”.

Het gemeentebestuur wil op 30 juni 2021 het zwembad sluiten en wijst daarbij naar de grote exploitatiekosten en andere onderhoudskosten. De Flipper zelf is voor het publiek alleen op vrijdag van 19 tot 21 uur en op zondag van 9 tot 11 uur open. In de paas- en zomervakantie worden de uren wel uitgebreid. Toch zijn enkele inwoners misnoegd over de nakende sluiting en wordt een petitie opgestart. “De sluiting van zwembad de Flipper staat lijnrecht tegenover de boodschap van de gemeente om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen", staat er te lezen op de petitiewebsite Avaaz.org. “De honderden leden van zwemclub Korf, al de omliggende scholen in Kortemark en recreatieve zwemmers moeten voor hun zwemactiviteiten alternatieven gaan zoeken. We willen dat de gemeente een oplossing zoekt. Creativiteit in het Kortemarks beleid dringt zich op. Kortzichtigheid is hier geen oplossing.” Zaterdagmiddag haalde de petitie alvast meer dan 660 digitale handtekeningen.

Lees ook: Kortemarks zwembad Flipper sluit op 30 juni 2021