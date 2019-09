Buurman treedt op in woonzorgcentrum Blijvelde Timmy Van Assche

09 september 2019

18u23 0 Kortemark Niemand minder dan Geert Verdickt, beter bekend van Buurman, komt op donderdag 19 september om 20 uur in Kortemark optreden in het kader van de ‘En Route’-huiskamerconcerten. Deze keer zoekt de cultuurdienst de huiselijke gezelligheid van woonzorgcentrum Blijvelde op.

Eén man, een gitaar en een hoop verhalen. ‘Einzelgänger’ is de eerste solovoorstelling van Buurman-frontman Geert Verdickt. Waar ‘Dans en Dwaal’ vurig en dansbaar was, stript Verdickt nu in ‘Einzelgänger’ alles, tot enkel de essentie overblijft. Tijdens de voorstelling wisselt hij nummers uit het nieuwe album af met ouder werk, zoals ‘London Stansted’, ‘Soms ben jij de zon en ik de maan’, ‘Rocky’, ‘Pruimelaar’, ‘Zo voorbij’ of ‘Bladeren van goud’. Tickets kosten 5 euro en bestel je via Webshop Kortemark of telefonisch op 051/56.61.08. Blijvelde bevindt zich in de Hospitaalstraat 35.