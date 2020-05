Brandweer vist verloren sleutels uit beek Bart Boterman

14 mei 2020

18u03 0 Kortemark De brandweer schoot donderdag rond 15 uur een jongedame uit Kortemark te hulp in de Lichterveldestraat, toen ze haar sleutels in de Spanjaardbeek liet vallen.

De vrouw zou haar woning binnengaan, greep naar haar sleutels maar slingerde die per ongeluk weg tot in de beek. De vrouw kon haar sleutels zien liggen, maar de randen van de beek bleken erg steil en ze durfde niet af te dalen. Ook de buren zagen dat niet zitten. Dus belde ze de brandweer om te helpen. “Onze pompiers zijn er snel in geslaagd de sleutels te recupereren. De jongedame was erg blij met onze hulp en wij zijn tevreden dat we konden helpen. Het zelf uitvissen was voor haar onmogelijk en wellicht wou ze ook nog eens een stoere brandweerman aan het werk zien”, grapt brandweerkapitein David Vanden Eynde over het incident.