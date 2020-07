Brandweer blust silobrand bij Voeders Bosch Bart Boterman

06 juli 2020

11u29 0 Kortemark Bij veevoederbedrijf Voeders Bosch in de Gouden-Hoofdstraat in Handzame, deelgemeente van Kortemark, brak maandagmorgen brand uit in een silo in een loods. Daarin zat zo’n 25 ton veevoeder.

De brand ging gepaard met enige rookontwikkeling en de brandweer werd rond 8 uur opgeroepen. “De oorzaak is allicht zelfontbranding. We hebben de silo volledig leeg gehaald, de broeihaard gevonden en geblust. Uiteindelijk bleef de schade beperkt”, zegt postoverste David Vanden Eynde van brandweer Kortemark. De interventie nam zo’n twee uur in beslag.