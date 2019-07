Brand in silo van houthandel Jelle Houwen

03 juli 2019

08u37 0

De brandweer van Kortemark en Diksmuide werden maandagavond rond 23 uur opgeroepen voor een industriebrand langs de Amersveldestraat in Zarren. Het bleek om een brand te gaan op het terrein van houthandel Debeuckelaere. Daar was in een silo vuur ontstaan doordat houtresten in die silo door de hitte spontaan begon te ontbranden. De brandweer had het vuur snel onder controle en de schade is minimaal.