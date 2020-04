Brand in koterij door smeulende kolen in vuilniszak te gieten na barbecue woensdagavond Bart Boterman

23 april 2020

10u16 0 Kortemark In de Lichterveldestraat in Kortemark ontstond donderdagmorgen rond 8.30 uur brand in een bijgebouw van een woning. De bewoner had woensdagavond gebarbecued en goot de kolen donderdagmorgen in een vuilniszak in de koterij, met brand tot gevolg.

“Toen wij aankwamen, was de bewoner zelf al aan het blussen. De brand was snel onder controle. Enkele plastic golfplaten van het dak zijn gesmolten, maar al bij al valt de brandschade mee. Het had evenwel erger gekund”, zegt kapitein David Van Den Eynde van brandweerpost Kortemark. Het incident zorgde voor enige oproer in de straat, al was de interventie snel voorbij en konden de pompiers al gauw naar de kazerne terugkeren.