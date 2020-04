Brand in bijgebouw van huis door hete kolen in vuilniszak Bart Boterman

23 april 2020

10u16 3 Kortemark In de Lichterveldestraat in Kortemark is donderdagmorgen rond 8.30 uur brand ontstaan in een bijgebouw van een woning. Dat kwam omdat er nog gloeiende kolen in een vuilniszak werden gegoten, van de avond voordien.

“Toen wij aankwamen, was de bewoner zelf al aan het blussen. Het vuur was snel onder controle. Enkele plastic golfplaten van het dak zijn gesmolten, maar al bij al valt de brandschade mee. Het had evenwel erger gekund”, zegt kapitein David Van Den Eynde van brandweerpost Kortemark. Volgens de bewoners hadden ze woensdagavond een vuurtje gemaakt in een vuurschaal. Omdat het zoontje steeds met de kolen probeert te spelen, werden de restanten donderdagmorgen in een vuilniszak gegoten. Ze dachten dat de kolen niet meer brandden, maar niets was minder waar. In minder dan een kwartier was de brand ontstaan.