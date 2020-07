Bpost plaatst pakjesautomaat met 70 lockers vlak bij station Timmy Van Assche

09 juli 2020

18u38 0 Kortemark Vlak bij het station van Kortemark staat er voortaan een pakjesautomaat met 70 lockers van bpost. Zo kunnen mensen voortaan de klok rond pakjes ophalen en versturen. Ook voor de lokale handelaars biedt deze automaat heel wat voordelen.

Dankzij deze automaten kan je als inwoner 24 uren per dag en 7 dagen op 7 je pakje afhalen. Bovendien is het afhalen van je pakje eenvoudig: je scant aan de automaat de QR-code die je ontvangt van zodra je pakje geleverd is, en de locker met jouw zending opent. Naast het afhalen van pakjes is ook verzenden mogelijk. Ook voor lokale handelaars kan het een welgekomen aanvulling zijn, wanneer klanten bijvoorbeeld niet tijdens de gewone openingsuren om hun aangekochte spullen kunnen komen.

Verder worden leveringen, bestemd voor een pakjesautomaat, door de logistieke partner gebundeld en in één stop afgeleverd. “Op die manier draagt de gemeente bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Hiermee bieden we alvast een eerste antwoord op de groeiende stroom van leveringen”, klinkt het vanuit het gemeentehuis.