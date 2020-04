Bouw mattenzaal passeert gemeenteraad: extra ruimte voor dans en gevechtssport Timmy Van Assche

22 april 2020

12u13 1 Kortemark Als alles volgens plan verloopt, kan er vanaf juni 2021 aan gevechtssport en dans gedaan worden in een nieuwe mattenzaal. Die nieuwe zaal moet de verbinding maken met het bestaande ontmoetingscentrum de Kouter. De gemeenteraad zette het licht op groen om de plannen uit te voeren.

Momenteel is de Kortemarkse judoclub actief in de Hermitagestraat, in de sporthal van de gemeentelijke school wordt aan dans gedaan. Maar vooral die laatste locatie zit vaak bomvol. “Bovendien kregen we de afgelopen jaren ook meermaals de vraag van andere gevechtssportclubs uit de regio om in onze gemeente actief te zijn, maar helaas is daar vandaag geen plaats voor”, verklaart sportschepen Stefaan Vercooren (Open Vld) de bouw van de nieuwe mattenzaal. Het Brusselse architectenbureau B-ILD tekende het ontwerp uit. Aandachtige lezers zullen die naam herkennen, want B-ILD won eerder al de belangrijke Jo Crepain Prijs met de reconversie van de oude staatsschool tot buitenschoolse kinderopvang in de gemeente.

1,2 miljoen euro

“Voor de bouw van de mattenzaal rekenen we op 1,2 miljoen euro”, gaat Vercooren door. “De Vlaamse overheid stopt ons een subsidie van 150.000 euro toe. Kijk, dit nieuwe gebouw moet een verbinding maken met het bestaande ontmoetingscentrum de Kouter. Op de hele site zijn er al tal van (sport)voorzieningen. We kiezen daarbij voor tal van duurzame opties, zoals ledverlichting en zonnepanelen en we hebben aandacht voor toegankelijkheid met bijvoorbeeld de gepaste draaicirkels. De vijf ruimtes van de uitbouw hebben elk hun eigen functie: de kleedkamer, bar en vergaderruimte, circulatiegang, de mattenzaal zelf en tot slot de danszaal. Die laatste twee kunnen elk apart gebruikt worden.”

In de zomer zou er ook plaats zijn voor de speelpleinwerking. Nog een belangrijk detail: er komt ook een mobiele tribune. De kleedkamers worden ondergebracht in een om te vormen zaaltje van het aanpalende ontmoetingscentrum. Buiten verhuizen de petanquevelden die nu ten zuiden van het ontmoetingscentrum liggen naar het stuk grond tussen de Kouter en het atelier van een schrijnwerkersbedrijf. In de plaats komen extra parkeerplaatsen. “De werken zouden na het bouwverlof starten”, aldus nog Vercooren. “De oplevering van de mattenzaal is gepland voor juni 2021, de oplevering van de douches en kleedkamers in augustus 2021.”

Tot slot: tijdens de jongste gemeenteraad pleitte oppositiepartij Eerlijk & Bezorgd voor een compleet nieuw ontwerp, waarbij naast een mattenzaal ook een nieuw zwembad in hetzelfde gebouw zou worden ondergebracht. De meerderheid benadrukte dat ze bij haar beslissing blijft om zwembad de Flipper te sluiten tegen 30 juni 2021. “Bovendien is een zwembad op de site van de Kouter praktisch niet haalbaar."