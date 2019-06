Boomschors in brand in nieuw gebouw ‘De Roende’ Jelle Houwen

03 juni 2019

13u12 0

In het toekomstige gebouw voor burgerzaken en welzijn, beter gekend als ‘De Roende‘ langs de Ichtegemsestraat in Kortemark is zondagmiddag brand ontstaan. Rond 16 uur merkten passanten een gloed op in de binnenkant van het gebouw, dat nog niet af is. De brandweer kwam ter plaatse en drong het gebouw binnen. In het midden van de plaats bleek een boom te staan waar wat boomschors rond lag. Door de droogte van die schors en de warmte was daar een deeltje van spontaan in brand gevlogen. Het vuurtje was snel onder controle. De schade is minimaal.