Boetiek TAL mag zich ambassadeur van ‘Ik koop lokaal’ noemen Timmy Van Assche

24 januari 2020

16u50 0 Kortemark Maar liefst 47 West-Vlaamse winkeliers zijn gekroond tot ambassadeur van ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’. In Kortemark viel boetiek TAL in de prijzen.

Deze campagne van Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West) zet het belang van lokaal kopen in de kijker. Meer dan 300 handelaars registreerden zich via www.ikkooplokaal.be om het gezicht te worden van deze campagne. Tot 10 januari kon het grote publiek stemmen op en stoefen met zijn of haar favoriete winkelier. Hierdoor maakten ze kans op een weekendarrangement of een cadeaucheque van de deelnemende steden en gemeenten. Stemmen verliep via de website www.ikkooplokaal.be, stoeffoto’s werden gepost op via Facebook of Instagram. Uiteindelijk gaven meer dan 18.000 mensen hun voorkeur door.

In onze gemeente viel TAL in de prijzen. De boetiek van zaakvoerster Chantal Decomble is gespecialiseerd in schoenen, kledij en accessoires. “We zijn pas drie jaar open, wat het erg leuk maakt om al zo snel in de prijzen te vallen”, zegt Chantal. “Hopelijk kan deze prijs iedereen motiveren om niet alleen bij mij, maar ook bij andere lokale handelaars te shoppen.” De winkel van Chantal ligt in de Nieuwstraat 1.

Optiek en hoorcentrum Christiaens uit Avelgem, in het zuiden van onze provincie, werd uitgeroepen tot provinciale ambassadeur.