Bietenstoet trekt er zaterdag opnieuw op uit Timmy Van Assche

07 november 2019

13u10 0 Kortemark Op zaterdag 9 november trekt de vernieuwde Bietenstoet door het centrum van Kortemark.

Een stoet waarbij de plaatselijke fanfare op kop loopt. Langs een vernieuwd parcours - Handzamestraat, Wilgenlaan, het station en de Nieuwstraat - zijn er verschillende haltes voorzien bij de plaatselijke handelaars. Er wordt heel wat lekkers aangeboden met op de koop toe spetterende vuurshows. Zorg alvast voor een uitgeholde biet of fakkel. Er is zelfs een attentie voor wie ook nog eens verkleed is. Er wordt verzameld om 18.30 uur op de markt van Kortemark, ter hoogte van de kerk. De organisatie is in handen van de plaatselijke Gezinsbond. Het gemeentebestuur vraagt intussen aan autobestuurders om de snelheid te matigen in het centrum op het moment van de stoet. “Hou rekening met wandelaars, onder wie heel wat kinderen.”

Meer info: https://kortemark.gezinsbond.be.