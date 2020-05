Bibliotheek herneemt normale werking vanaf dinsdag 2 juni Timmy Van Assche

23 mei 2020

16u11 0 Kortemark De bibliotheek van Kortemark keert vanaf dinsdag 2 juni terug naar het vertrouwde stramien en de normale openingsuren. De afgelopen weken werd boekenfans verwend met samengestelde boekenpakketten.

De voorbije weken waren ook voor de medewerkers van de bibliotheek in Kortemark bijzonder. “Onze bib werkte uitsluitend met een afhaaldienst en dat marcheerde goed: in de periode van 6 april tot 29 mei zullen er niet minder dan 540 pakketten verdeeld zijn onder de leden. Dat ledenaantal groeide tijdens de coronacrisis trouwens met 20 eenheden aan en ook heel wat oude bekenden vonden na een lange periode de weg naar de bib terug”, zo laten bibliothecaris Elke Vandewalle en cultuurschepen Rik Waeyaert (CD&V) weten. “Tijdens deze niet-alledaagse periode trakteerde de bib de leners via Facebook op knutselactiviteiten, digitale kennis en collecties en live ingesproken voorleesverhalen. Die laatste werden niet minder dan 450 keer bekeken.”

Coronamaatregelen

De heropening gaat gepaard met verschillende maatregelen. Zo blijft de leeszaal gesloten, kan je er voorlopig niet printen of kopiëren en zullen er slechts enkele klanten tegelijk de bibliotheek binnen mogen. Om dit te controleren, neemt iedere klant een winkelmandje aan de ingang van de bibliotheek mee. Zijn er geen winkelmandjes ter beschikking? Dan dien je buiten te wachten tot er een nieuw mandje ter beschikking komt. “Alle oppervlakten en de winkelmandjes worden regelmatig goed ontsmet en alle materialen gaan na het terugbrengen drie dagen in quarantaine voor ze terug in de rekken terecht komen”, benadrukken Vandewalle en Waeyaert. “Aan de bezoekers wordt gevraagd om alleen te komen, of hoogstens samen met één kind dat je begeleidt. Een jong kind wordt best aan de hand of in de buggy gehouden. Jongeren vanaf 14 jaar mogen zelfstandig naar de bibliotheek komen – als ze mogen van hun ouders uiteraard.” Uiteraard gelden de typische richtlijnen ook hier: handen ontsmetten voor het binnengaan en voldoende afstand houden.

Eengemaakt systeem

Sinds begin april is Kortemark net als alle andere West-Vlaamse bibliotheken overgestapt op het ‘Eengemaakt Bibliotheeksysteem’, dat alle bibliotheken van heel Vlaanderen zal verbinden. Met je bibliotheekpas kan je zo gratis lid worden in de bibliotheek van de acht Gintergemeenten Torhout, Zedelgem, Koekelare, Jabbeke, Oudenburg, Ichtegem en Gistel. Een volledig overzicht van de nieuwe huisregels kan geraadpleegd worden via de website van de bibliotheek.