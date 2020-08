Bewoner kan tijdig ontsnappen uit nachtelijke brand door alerte buurman Siebe De Voogt

30 augustus 2020

11u25 0 Kortemark In de Koutermolenstraat in Kortemark is zaterdagnacht brand uitgebroken op de bovenverdieping van een woning. De aanwezige bewoner kon op tijd gewekt worden door één van z'n buren.

Het vuur brak omstreeks 1.30 uur uit in één van de slaapkamers van de woning. Volgens de politie Polder lag de bewoner op dat moment beneden te slapen. Zijn vrouw en twee kinderen waren op het moment van de brand niet thuis. “Een buurman sliep met z'n raam open en werd een brandgeur gewaar", klinkt het bij de politie. “Hij wekte de bewoner, die zo tijdig kon ontkomen.” De brandweer was bijzonder snel ter plaatse en had de situatie relatief snel onder controle. De bovenverdieping van de woning liep wel zware brand- en waterschade op en werd dan ook tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Het getroffen gezin kan elders terecht.

De precieze oorzaak van de brand is niet helemaal duidelijk. Mogelijk ontstond het vuur wel bij een gsm die aan het opladen was. Het Brugse parket wil enkel kwijt dat er zeker geen kwaad opzet in het spel is. “De brand is accidenteel ontstaan”, klinkt het daar.