Bestuurder (37) verliest controle over stuur en eindigt in sloot Bart Boterman

05 juli 2020

10u50 0 Kortemark In de Steenstraat in Werken bij Kortemark is zondagmorgen rond 5.30 uur een ongeval gebeurd. Een bestuurder van een Mercedes verloor de controle over het stuur en belandde in de gracht met zijn voertuig.

Het ongeval gebeurde in de nabijheid van veevoederbedrijf De Ster. Buurtbewoners gingen kijken en belden de hulpdiensten. Ze meldden dat de man nog in de wagen zat en de brandweer werd opgeroepen om hem te bevrijden, al was hij al uit de wagen geholpen bij aankomst. Volgens de politie Polder bleef de bestuurder (37) uit Kortemark uiteindelijk ongedeerd. De wagen werd getakeld. De verkeershinder bleef beperkt.