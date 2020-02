Bestelwagen boort zich in slaapkamer: bewoonster was net wakker en ontsnapt aan ramp Mathias Mariën

01 februari 2020

09u12 4 Kortemark De bewoonster van een woning langs de Steenstraat in Kortemark is zaterdagochtend een het ergste ontsnapt toen een grote bestelwagen haar slaapkamer binnenreed. De chauffeur had vlak voordien de controle verloren over zijn stuur na een aanrijding. De ravage aan het huis is aanzienlijk. “Ik ben meteen gaan kijken of alles goed was met de bewoonster, maar gelukkig was ze in orde”, vertelt de bestuurder.

Het ongeval gebeurde even na 7 uur op het kruispunt met de Steenstraat. De 29-jarige bestuurder van een zware bestelwagen had er voorrang, maar een aankomend voertuig verleende die niet. Het kwam tot een botsing, waarbij de bestelwagen van de baan raakte. De bestuurder probeerde nog uit te wijken, maar belandde daarbij in een woning. Meteen was duidelijk dat de schade groot was. Er gaapte een enorm gat in de gevel, die uitmondde in de slaapkamer van de bewoonster. De brokstukken vlogen in het rond en een kast werd volledig weggeslingerd. Gewonden vielen er als bij wonder niet. De vrouw des huizes was net wakker en was daarom niet meer aanwezig in de kamer. De brandweer kwam ter plaatse om het huis te stabiliseren, omdat er mogelijk instortingsgevaar was en de bestelwagen vast zat in de muur.