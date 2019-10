Bejaarde vrouw onwel als passagier in auto, jongeren bieden hulp Bart Boterman

10 oktober 2019

18u08 30 Kortemark In het centrum van Kortemark, vlak bij de Sint-Bartholomeuskerk, is donderdag iets voor 17 uur een bejaarde vrouw onwel geworden als passagier van een auto. Enkele leerlingen van het MMI in Kortemark die langs het voertuig passeerden ontfermden zich over de vrouw en begonnen met de reanimatie.

Het incident gebeurde aan het begin van de Lichterveldestraat. De leerlingen haalden de vrouw uit het voertuig, legden haar op het voetpad en startten de reanimatie. Ambulanciers en mugartsen namen het na een tiental minuten over. De brandweer plaatste intussen tent over het slachtoffer en de hulpdiensten om voorbijgangers geen zicht te gunnen. De vrouw werd na de reanimatie onder begeleiding van de mug naar het ziekenhuis overgebracht. De Lichterveldestraat was drie kwartier lang afgesloten voor de interventie.