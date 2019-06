Bedrijvensite De Vlasschaerd officieel geopend na ellenlange procedure Timmy Van Assche

20 juni 2019

17u26 0 Kortemark Met de onthulling van de straatnaam Vlas werd de bedrijvensite De Vlasschaerd officieel geopend. Aan de ontwikkeling ging een erg lange procedure vooraf.

Al sinds de jaren veertig en vijftig was langs de Vladslostraat in Werken een vlasfabriek gevestigd. Toen de fabriek de deuren sloot, werden een deel van de site gesplitst in verschillende loten en apart verkocht in 2005. “Maar in theorie waren al deze loten zonevreemd en er ontstond een ongestructureerde dynamiek. De site was geen openbaar domein, er waren geen richtlijnen naar ruimtelijke kwaliteit en aansluitingen van drinkwater of riolering ontbraken, net als een wegenis", haalt schepen Toon Vancoillie (Open Vld) aan. “In 2008 startten we een planologisch traject op in overleg met de mede-eigenaars om de site opnieuw in te richten en alles juridisch in orde te brengen.” Toen in 2011 de rioleringswerken in de aanpalende Vladslostraat startten, werd voorgesteld om de bedrijvensite mee te nemen in het project. “Daardoor konden ook de nodige subsidietrajecten opgestart worden”, vervolgt Vancoillie. In 2014 werden tal van subsidies toegekend - één van de voorwaarden was dat de wegen openbaar domein zouden worden -, een jaar later werd het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vastgelegd en begin 2016 startten de herinrichtingswerken. Na een proces van zowat tien jaar, werd de bedrijvensite nu officieel geopend met de onthulling van het straatnaambordje Vlas. De totale investering in de site bedraagt zo’n 856.000 euro, waarvan de veertien mede-eigenaars samen ongeveer 99.900 euro moeten betalen. Zowat 85 procent van het project werd gesubsidieerd, onder meer door het Vlaams Agentschap Ondernemen en de Watergroep. Op vandaag zijn op de site onder meer een schrijnwerkerij, carrosserie, opslagplaats en antiekzaak Pas Passé gevestigd. “In een kleine gemeente als Werken is het ondenkbaar dat er zomaar een industrieterrein kan komen. Maar omdat we dit juridisch netjes hebben opgelost, geven we mensen de kans om op een deftige manier te ondernemen”, besluit Vancoillie.