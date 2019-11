Basisschool de Kreke richt ‘Knikjesstraat’ in: “Misschien moet Kortemark een echte Knikjesgemeente worden” Timmy Van Assche

07 november 2019

19u48 0 Kortemark In basisschool De Kreke werd officieel een Knikjesstraat ingericht. Het doel: elkaar vriendelijke begroeten en een knikje geven als teken van erkentelijkheid.

Het project van de Knikjesstraten raakt steeds meer bekend. Anderhalve maand geleden lanceerde de Brugse Zarra Neyrinck een initiatief voor een warme samenleving. Ze liet ze een bordje ontwerpen met het opschrift ‘Knikjesstraat’. “Het is de bedoeling dat mensen elkaar in zo’n straat vriendelijk begroeten en meer contact hebben”, zei ze. Drukbedrijf Flyer.be en bpost zetten hun schouders onder de actie, die ook gesteund werd door SOS HLN. Intussen werd maar liefst 1.500 straatnaambordjes uitgedeeld. En ook basisschool de Kreke springt mee op de kar. Zo is de gang aan de ingang van de school nu officieel een Knikjesstraat. “Blijkbaar is er een nieuwe straat in Kortemark, waar ik als burgemeester helemaal nog niets van af wist”, grapte burgemeester Karolien Damman (CD&V), toen ze samen met de kinderen de straat inhuldigde. “In de Kreke is iedereen zo lief om elkaar een goeiendag toe te wensen of een vriendelijk woordje te geven. Een heel mooi initiatief. Misschien moeten we er in Kortemark maar eens over nadenken om een echte Knikjesgemeente te worden. Want het is nog zo veel leuker om je dag te kunnen beginnen met de glimlach en een goed gevoel. En wees maar zeker: niet alleen een goeiendag krijgen is leuk, ook zelf goeiendag zéggen kan deugd doen.”