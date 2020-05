Barbier Joffrey Meyus kijkt uit naar heropening van pas verhuisde zaak: “Agenda zit vol tot halverwege juni” Timmy Van Assche

08 mei 2020

15u39 0 Kortemark Zonder ongelukken mogen de kapperszaken op maandag 18 mei opnieuw hun deuren openen. Ook barbier Joffrey Meyus van ‘Le Barbier du Ciel’ in Kortemark kijkt ernaar uit om zijn zaak opnieuw te mogen openen. Begin maart, vlak voor de coronacrisis in alle hevigheid uitbarstte, verhuisde Joffrey naar zijn nieuw pand. “Ik wil er terug staan voor mijn klanten.”

Joffrey is accountmanager, maar startte in 2018 in bijberoep thuis zijn eigen barbiersalon: ‘Le Barbier du Ciel’. Voorafgaand leerde Meyus de kneepjes van het vak tijdens een opleiding in Gent en aan de befaamde zaak Schorum in Rotterdam. Intussen geraken zijn kunsten ook buiten Kortemark bekend, want hij is ook de vaste barbier van festival Rock Village. Mannen kunnen bij Joffrey terecht voor trendy kapsels en een complete verzorging van baard en snor. Omdat het salon alsmaar beter ging draaien, besloot Joffrey zijn zaak te verhuizen naar een nieuw pand: van de Hemelstraat in Werken naar de hoek van de Stationsstraat en de 10de Linie Regimentstraat in hoofdgemeente Kortemark. Zijn nieuw salon ging pas open begin maart, twee weken voor de coronacrisis uitbrak.

Volle agenda

“Ik besloot eigenlijk veel eerder dan officieel verplicht mijn zaak te sluiten", begint Joffrey. “Ik wou geen enkel risico nemen met de gezondheid van mezelf en dat van mijn gezin. Afhankelijk van het verloop van de crisis, mogen we inderdaad op maandag 18 mei heropenen, vlak voor Hemelvaart. Ik ben alvast van plan om op die feestdag en de dag erna twee keer 12 uur te werken. Ook op zaterdag en uitzonderlijk op zondag zal ik geopend zijn. (lacht) Misschien zal ik dan eventjes een klopje krijgen. Daarna hervat ik de normale openingstijden. Ik heb heel mijn agenda opnieuw moeten inplannen en ben nu al volzet tot halverwege juni. Op een tiental personen na, heb ik iedereen persoonlijk kunnen bereiken en geïnformeerd. Het komt er eigenlijk op neer dat ik de volgorde van de afspraken herneem vanaf ik opnieuw kan openen. In een zo kort mogelijke periode wil ik zoveel mogelijk klanten van dienst kunnen zijn.”

Gemis

“Ik ben geen klassiek kapsalon, hé. Per klant reken ik ongeveer op een uur", knipoogt Joffrey. “Helaas mag ik onder de huidige omstandigheden geen drankje serveren, wat anders wel de bedoeling is. Gelukkig is de zaak wel tot in de puntjes ingericht, zoals met retro kappersstoelen en een klassieke Yamaha-motor uit 1978. Ach, weet je, ik kijk er echt naar uit om opnieuw te mogen openen. Nu pas besef ik hoe hard ik deze stiel mis. Voor mij is barbier zijn een uit te hand gelopen hobby. Ik doe het toch zo ontzettend graag.”

In normale tijden is ‘Le Barbier du Ciel’ elke dag open van 17.30 tot 22.30 uur en op zaterdag van 7 tot 17 uur. Meer info: 0495/77.81.20.