Architectuurbureau dat buitenschoolse kinderopvang vorm gaf, valt in de prijzen Timmy Van Assche

14 juni 2019

21u26 0 Kortemark Het Brusselse architectenbureau B-ILD heeft de Jo Crepain Prijs gewonnen voor Beloftevol Startend Architectenbureau, een initiatief van het Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) . De jury was onder de indruk van de manier waarop de architecten de oude staatsschool in Kortemark transformeerden tot een eigentijdse buitenschoolse kinderopvang.

Kinderopvang OkieDokie opende in september 2017 de deuren in de voormalige gebouwen van een school voor gemeenschapsonderwijs in de Ichtegemstraat 15. De lokalen ontsnapten zo niet alleen aan de sloophamer, ze kregen ook een nieuwe, bijzonder functionele bestemming.

Moeilijk gaat ook

Architectenbureau B-ILD draagt duurzaamheid hoog in het vaandel en durft daarbij al eens ‘moeilijk te doen’. “Onder het motto: de beste weg is niet altijd de gemakkelijkste”, knipogen burgemeester Karolien Damman (CD&V) en schepen Christine Logghe (CD&V). “B-ILD en het gemeentebestuur beslisten dan ook om de structuur van het oude schoolpaviljoen zoveel mogelijk te behouden in plaats van af te breken – een aanpak die bovendien ook budgetvriendelijker zou uitpakken dan volledig van nul te herbeginnen.” Het bureau tornde niet aan de strakke rechthoekige structuur van het gebouw, maar greep vooral binnenin het gebouw stevig in. Een houten zeshoek vormt het nieuwe kloppende hart van het gebouw. Daarin bevinden zich alle serviceruimtes van de kinderopvang. “De zeshoek vormt tegelijk een goeie akoestische buffer tussen de ruimte waar de kinderen zich mogen uitleven enerzijds, en de stille huiswerkklas anderzijds.”

Comfortabele spreidstand

Het bureau van zaakvoerder Kelly Hendriks haalde het van twee andere laureaten in de categorie Beloftevol Startend Architectenbureau. “B-ILD lijkt van de drie genomineerden de meest comfortabele spreidstand te hebben gevonden tussen architecturale vrijheid van denken enerzijds en een nuchtere bedrijfsvoering met een klantgerichte visie anderzijds”, zo leest het juryverslag. Leuk detail: op de prijsuitreiking kreeg het bureau als trofee een kunstwerk overhandigd van de hand van kunstenaar Nick Ervinck, afkomstig uit Kortemark.