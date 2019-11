Arbeidsongeval in slachthuis: werknemer snijdt zich in hals Bart Boterman

18 november 2019

15u29 0 Kortemark Bij slachthuis Vannieuwenhuyse nv in de Esenstraat in Zarren is maandag rond 11.30 uur een arbeidsongeval gebeurd. Een werknemer sneed zich per ongeluk in de hals met een mes. De mughelikopter landde op de parking van het slachthuis en vleesversnijderij.

Volgens de zaakvoerder vielen de verwondingen uiteindelijk mee en werd de werknemer met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. “De tussenkomst van de mug was niet per se noodzakelijk. We zijn een vleesversnijderij en de kans bestaat dat iemand zich snijdt. Maar gelukkig is het allemaal wel meegevallen", aldus de zaakvoerder.