Actie op donderdagmarkt sensibiliseert over orgaandonatie Timmy Van Assche

28 juni 2019

18u23 0 Kortemark De dienst Burgerzaken en de stationshub De Stoasje pakken uit met een nieuwe actie tijdens de donderdagmarkt op 4 juli.

Wie er aan het zogenaamde ‘Rad van de Wijsheid’ draait, kan zijn kennis over orgaandonatie testen. Het zijn eenvoudige vragen zoals wie kan organen doneren, welke organen komen in aanmerking, wie wordt geholpen door orgaandonatie en hoe kan je je registreren. Met deze actie wil de gemeente sensibiliseren over orgaandonatie. Elke deelnemer krijgt een gratis drankje en attentie aangeboden door de mensen van Stationshub De Stoasje.